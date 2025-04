Названы самые популярные жанры компьютерных игр у детей

МТС узнали, в какие компьютерные игры дети играют чаще всего

Дети от 4 до 13 лет чаще всего выбирают игры Roblox, Minecraft и Brawl Stars, показало исследование аналитиков МТС. Популярные жанры включают стратегии, симуляторы, головоломки и аркады. Эксперты отмечают, что с возрастом предпочтения девочек и мальчиков начинают сильно отличаться, особенно после семи лет.

В младшей группе, до шести лет, мальчики и девочки играют в похожие игры — Brawl Stars, FIFA Mobile, Roblox и Minecraft. Но уже в 11–13 лет их интересы расходятся: мальчики чаще выбирают Super Sus, StandOff и PUBG, тогда как девочки отдают предпочтение Minecraft, Toca Boca и CNAF. Среди других популярных игр для этой возрастной группы аналитики выделяют Heroes of Might and Magic, PUBG и Genshin Impact.

Исследование также показало, что родители часто не знают, сколько времени их дети проводят за играми и что именно они играют. Директор Membrana KIDS Арсений Эпов напомнил, что игры, как и соцсети, могут стать платформой для общения, но не всегда безопасной. Риски включают мошенничество, негативные модели поведения и социальную изоляцию. Он подчеркнул, что вместо полного запрета игр родителям важно строить доверительные отношения с детьми, ограничивать экранное время и обсуждать их увлечения.