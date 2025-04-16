В Cеть слили скриншоты ремастера Oblivion

В сеть просочилась информация о готовящемся ремастере культовой ролевой игры The Elder Scrolls IV: Oblivion, указывающая на скорый релиз. Согласно утечкам изображений и рекламных материалов, обновленная версия, получившая название Remastered, появится в период с 21 по 27 апреля. Несмотря на приставку «Remastered» в названии, предварительные данные свидетельствуют о значительных изменениях, которые обычно присущи ремейкам. Об этом сообщает издание DTF.

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Несмотря на то, что скриншоты пока доступны в низком разрешении, они уже дают представление о заметных визуальных улучшениях. Особое внимание привлекает обновленная цветовая гамма, свидетельствующая о существенной переработке графической составляющей.

Платформы ремастера также стали известны благодаря сайту студии Virtuos, указанной разработчиком проекта. Oblivion Remastered заявлен к выходу на ПК, PlayStation 5 и Xbox Series X и S. Дополнительным подтверждением скорого релиза служит информация от известного инсайдера Джеффа Грабба, который также назвал неделю с 21 по 27 апреля в качестве наиболее вероятного периода выхода игры.

Оригинальная The Elder Scrolls IV: Oblivion, культовая ролевая игра от Bethesda, вышла в 2006 году и завоевала признание игроков и критиков. Ремастер призван освежить классику и познакомить новое поколение геймеров с полюбившейся многим историей.

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