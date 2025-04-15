Алиса и Чеширский кот: что нового в Wonderland Whimsy для Dreamlight Valley

В Dreamlight Valley вот-вот заглянут Алиса и Чеширский кот — выход крупного обновления Wonderland Whimsy уже не за горами. Портал PC Gamer рассказал все, что нужно о нем знать.

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Дата релиза обновления Wonderland Whimsy

Wonderland Whimsy будет доступно 23 апреля в 9:00 AM EST (или 15:00 по московскому времени). Дата и время релиза актуальны для всех платформ.

Что входит в обновление Wonderland Whimsy

С релизом Wonderland Whimsy в замке поселится Алиса из Страны чудес. Игроки смогут пригласить в свою долину не только саму героиню, но и Чеширского кота, однако сначала с ними надо будет подружиться. Подробностей о сюжетных ветках новых персонажей пока нет, но в трейлере разработчики упомянули, что задания Чеширского кота будут доступны «в течение следующих недель».

Помимо персонажей апдейт добавит в игру новый звездный путь, полный предметов из мультфильма «Алиса в Стране чудес» — Garden of Whimsy. В их число входят гигантские цветы и грибы для украшения долины, а также новый питомец-компаньон — бабочка.

Одним из самых примечательных новшеств в механиках будет специальная машина, способная разбирать скрафченные предметы на оригинальные компоненты. Она пригодится тем, у кого в долине завалялось много ненужных вещей, которые не хочется просто выкидывать. Опять же, если судить по трейлеру, получить машину можно будет в награду за квесты Чеширского кота.

Наконец, если не считать тематический новый контент, игра получит ряд quality of life улучшений. Так, разработчики отполировали сетку размещения для столов и плоских поверхностей, что облегчит декорирование пространств. Кроме того, игроки смогут купить больше слотов для маленьких и средних сундуков, что всегда полезно.