Как делать кувырки в REPO: гайд

В REPO отбиваться от монстров можно с помощью оружия, но на него не всегда хватает денег. Не проблема — в экстренной ситуации всегда можно спастись с помощью старого доброго кувырка. Портал PC Gamer рассказал, как им пользоваться.

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Для того, чтобы совершить кувырок, нужно разбежаться, прыгнуть на «Пробел» и нажать Q в воздухе. Модель персонажа сожмется, и маленький робот кувыркнется на большой скорости в выбранном вами направлении — в идеале, подальше от опасности. Механика доступна всем игрокам с самого начала: ее не нужно открывать за игровую валюту или доходить до какого-то специфического уровня.

Тем не менее, стоит отметить, что кувырок расходует достаточно много выносливости — убедитесь, что вам хватит сил, прежде чем выполнять трюк. Поэтому апгрейды, повышающие запас выносливости, однозначно пригодятся. Если вы не уверены, что вам хватит сил, лучше где-нибудь спрятаться и подождать, пока выносливость не восстановится — хоть под столом, хоть под креслом, можно даже просто в углу комнаты.

Кувырки и без апгрейдов позволяют преодолевать достаточно большое расстояние одним махом, но платные улучшения сделают трюк еще более эффективным. Если вы хотите почаще полагаться на эту механику для того, чтобы избегать монстров, то инвестиции в апгрейды определенно стоят своих денег. Каждый апгрейд между уровнями обойдется в $4000-5000.