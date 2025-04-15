NVIDIA представила видеокарты RTX 5060 Ti и RTX 5060 — все детали
NVIDIA представила RTX 5060 Ti и RTX 5060 — бюджетную линейку нового поколения своих видеокарт. Первая доберётся до магазинов уже 16 апреля, а вторая появится на прилавках в мае.
Как и сообщали ранее инсайдеры, RTX 5060 Ti получит 4608 CUDA-ядер с тактовой частотой 2572 МГц и 8/16 ГБ видеопамяти. Продаваться новинка будет за $ 429 (около 35 тыс. рублей) за версию на 16 ГБ и $ 379 (около 31 тыс. рублей) за версию на 8 ГБ.
Характеристики видеокарты RTX 5060 Ti
- CUDA-ядра: 4608
- Тактовая частота: 2407 МГц, в разгоне 2572 МГц
- Память: 8/16 ГБ GDDR7
- Разрядность шины: 128 бит
- Пропускная способность: 448 ГБ/с
- Энергопотребление: 180 Вт
- Дата выхода: 16 апреля.
Базовая RTX 5060 получит куда меньше CUDA-ядер и одну версию на 8 ГБ видеопамяти. Её стоимость составит всего $ 299 (около 25 тыс. рублей).
Характеристики видеокарты RTX 5060
- CUDA-ядра: 3840
- Тактовая частота: 2407 МГц, в разгоне 2572 МГц
- Память: 8 ГБ GDDR7
- Разрядность шины: 128 бит
- Пропускная способность: 448 ГБ/с
- Энергопотребление: 150 Вт
- Дата выхода: май.