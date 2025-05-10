Копирайт или вдохновение: как игры заимствуют друг у друга идеи

Между серией Pokemon и скандально известной Palworld, на чьих авторов Nintendo подала в суд, примерно такие же отношения, как между Harvest Moon и Stardew Valley. Портал howtogeek.com рассказал о бесконечном круговороте идей в игровой индустрии и том, как Nintendo злоупотребляет своей позицией на рынке игр.

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Как Harvest Moon вдохновила Stardew Valley

Stardew Valley обязана своим существованием серии Harvest Moon, зародившейся довольно давно. Автор игры ConcernedApe в интервью признавал, что франшиза была значимым источником вдохновения его проекта: ему нравилось, как она сочетала уютный менеджмент фермы с симуляцией жизни. При этом девелопер отмечал, что поздние части Harvest Moon получались уже не такими хорошими, как ранние — якобы они были менее креативными и предлагали игроку меньше интересных решений.

Классический геймплей Harvest Moon посвящен управлению фермой. Игрокам необходимо выращивать овощи и фрукты, разводить скот и общаться с городскими жителями. Медленный темп геймплея позволяет неторопливо развивать хозяйство без серьезных ограничений и лимитов, но последние начали появляться в поздних частях серии. Например, они вынуждали игроков строго следовать сюжету и проходить долгие обучающие сегменты. Stardew Valley исправляет эти проблемы — она сохранила базовые механики фермерства, но сделала игровые системы более удобными и приятными.

Помимо этого, Stardew Valley правильно подходит к темпу игры. Неторопливая работа на ферме чередуется с другими занятиями, от исследования шахт и пещер до крафтинга и общения с соседями, не говоря уже о рыбалке, добыче минералов и боях с монстрами. Жанр симуляторов фермы, по сути, обязан Stardew Valley своей популярностью.

Nintendo против Palworld

Иск Nintendo к Pocketpair, студии, разработавшей Palworld, показывает, какой сложной может быть защита интеллектуальной собственности в игровой индустрии. Примечательно, что жалоба, поданная в сентябре 2024 года, затрагивает не проблемы авторского права, а нарушение патентов. Nintendo смутили не очевидные сходства в дизайне персонажей и монстров, но «копирование» Palworld специфических механик, таких как метод поимки монстров.

Немногие согласятся, что подобные базовые механики могут стать предметом судебных разбирательств. По сути, Nintendo борется не с Palworld, а вообще со всеми играми, близкими к Pokemon Legends, потому что серия сравнительно недавно перебралась в трехмерное пространство. Так, издатель не обратил внимания на Cassette Beasts — игру, гораздо более похожую на Pokemon, чем Palworld.

Даже Minecraft не была на 100% уникальной

Minecraft — хит всемирных масштабов, но геймеры часто забывают, что даже эта игра зародилась не на пустом месте. Маркус Перссон, создатель проекта, открыто признавал, откуда он почерпнул вдохновение для оригинального концепта — в Infiniminer. Многопользовательской игре 2009 года, где игроки могли изучать процедурно сгенерированные миры, состоявшие из блоков.

Другое дело, что Minecraft не была копией Infiniminer. Она позаимствовала базовые идеи, но построила на их фундаменте нечто гораздо более амбициозное. Если Infiniminer была посвящена соревновательным матчам для нескольких игроков, то Minecraft изначально была однопользовательской игрой с акцентом на исследование и креативность. Перссон также внедрил в геймплей элементы других жанров, такие как ролевая прогрессия и механики выживания.

Minecraft отличалась от Infiniminer точно так же, как Palworld отличается от Pokemon; они лишь выглядят похожими друг на друга. Тяжело представить мир, в котором создатель Infiniminer (если бы игра была не open-source) подает в суд на Нотча за то, что тот вдохновился его идеей.

Поток идей в игровой индустрии

Игры и новые течения в жанрах редко развиваются по идеально прямой линии, целиком состоящей из новых идей; Stardew Valley, Minecraft и многие другие игры — наглядное тому доказательство. Разработчики постоянно заимствуют и совершенствуют чужие идеи, благодаря чему одни популярные игры становятся отправными точками для других.

К примеру, Doom и Quake были прорывными проектами для своего времени, и они сформировали фундамент механик, который используется до сих пор. Half-Life и Call of Duty взяли элементы из этих ранних шутеров и адаптировали их под собственные нужды, будь то повествование от первого лица или попытка реалистичной симуляции военных действий.

Тот же самый паттерн заимствования и улучшения можно увидеть и в других жанрах. RTS порядком изменились со времен релиза Dune II; Command & Conquer и StarCraft сохранили базовую структуру стратегии в реальном времени, но разнообразили геймплей с помощью различных фракций, юнитов и других нюансов.

Другими словами, конкуренция — это не всегда плохо, потому что она подпитывает цикл обмена идеями. Но, к сожалению, Nintendo не впервые использует свою власть и связи на рынке, чтобы повлиять на конкурентов. Если верить книге Console Wars Блейка Джей Харриса, Nintendo еще во времена NES заставляла сторонних разработчиков подписывать соглашения, ограничивавшие максимальное количество релизов для платформы. Она также навязывала договоры о временной эксклюзивности, удерживала эксклюзивные права по производству комплектующих для консолей и якобы даже оказывала давление на оптовых продавцов, чтобы выбить выгодные позиции для NES.