Что означает слово «залутать» и когда его уместно использовать

В последнее время среди представителей молодого поколения можно часто услышать слово «залутать», когда речь заходит о получении или приобретении чего-либо. Что означает этот термин и когда его уместно использовать, выясняла «Вечерняя Москва».

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Что означает слово «залутать»

«Залутать» означает получить, купить или найти что-то, чаще всего ценное или редкое.

Выражение произошло от английского слова loot, что переводится как «добыча». Изначально оно использовалось в компьютерных играх, в случаях, когда предметы побежденного игрока можно забрать себе, но затем его стали употреблять и в реальной жизни.

Когда уместно использовать

Слово используют в контексте покупок или поиска каких-то предметов, часто в ситуации, когда это произошло быстро и выгодно. В некоторых ситуациях оно употребляется в негативном смысле, когда речь идет о краже чего-либо.

Примеры употребления