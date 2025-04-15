Найти и получить: что означает слово «залутать» и когда его уместно использовать
В последнее время среди представителей молодого поколения можно часто услышать слово «залутать», когда речь заходит о получении или приобретении чего-либо. Что означает этот термин и когда его уместно использовать, выясняла «Вечерняя Москва».
Что означает слово «залутать»
«Залутать» означает получить, купить или найти что-то, чаще всего ценное или редкое.
Выражение произошло от английского слова loot, что переводится как «добыча». Изначально оно использовалось в компьютерных играх, в случаях, когда предметы побежденного игрока можно забрать себе, но затем его стали употреблять и в реальной жизни.
Когда уместно использовать
Слово используют в контексте покупок или поиска каких-то предметов, часто в ситуации, когда это произошло быстро и выгодно. В некоторых ситуациях оно употребляется в негативном смысле, когда речь идет о краже чего-либо.
Примеры употребления
- «Я вчера залутал хорошие кроссовки по низкой цене»;
- «Нам нужно залутать больше чипсов, чтобы хватило на всех»;
- «В этой игре можно залутать много ценных предметов для твоего персонажа».