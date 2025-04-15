Ubisoft выпустила для смартфонов игру Prince of Persia

Ubisoft выпустила игру Prince of Persia: The Lost Crown для Android и iOS спустя чуть более года после релиза на других устройствах. Об этом сообщает портал DTF.

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Пользователи смартфонов и планшетов теперь могут загрузить в App Store и Google Play стандартную версию игры по цене $10. При этом геймерам предлагается бесплатный отрывок, позволяющий оценить игровой процесс, после чего можно купить полный доступ.

Мобильная версия предлагает улучшения, включая поддержку 60 fps, совместимость с игровыми контроллерами и возможность переназначения элементов управления.

Сюжетно игра не связана с предыдущими частями популярной серии. Основной герой, Саргон, член элитного отряда «Бессмертных», отправляется на опасную миссию по поиску похищенного принца Гассана. История переносит игрока в таинственный город Кафф, погруженный в атмосферу временных аномалий.

The Lost Crown получила признание как от критиков, так и от игроков, набрав 87 баллов на платформе OpenCritic и 85% положительных отзывов в Steam. Несмотря на положительные оценки, коммерческий успех игры не оправдал ожиданий Ubisoft, что привело к расформированию команды разработчиков.

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