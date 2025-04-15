Steam бесплатно раздаст Metro 2033 Redux

Пользователи Steam могут бесплатно получить шутер Metro 2033 Redux в честь 15-летия франшизы. Раздача продлится до 19:00 16 апреля, а после добавления в библиотеку игра останется у пользователя навсегда.

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Metro 2033 Redux представляет собой улучшенное издание оригинальной игры Metro 2033, выпущенной студией 4A Games в 2010 году. Обновленная версия 2014 года включает усовершенствованную графику, переработанные световые эффекты и улучшенную производительность.

Действие игры происходит в постапокалиптической Москве. Главный герой Артем, выживший после ядерной катастрофы, живет в туннелях московского метрополитена и сталкивается с различными испытаниями на своем пути, мутантами, враждебными группировками и сложными моральными выборами, которые влияют на развитие сюжета.

Для получения Metro 2033 Redux необходимо войти в свой аккаунт Steam, посетить страницу игры в магазине и нажать кнопку «Добавить на аккаунт». В честь юбилея разработчики также объявили скидки на игры серии: Metro: Last Light Redux (-85%) и Metro Exodus (-75%).

Ранее разработчики S.T.A.L.K.E.R. 2 поделились планами по развитию проекта.