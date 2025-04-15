В Сеть слили характеристики «народной» видеокарты Radeon RX 9060 XT

AMD готовится составить конкуренцию NVIDIA RTX 5060 Ti и вывести на рынок новую видеокарту среднего класса — Radeon RX 9060 XT.

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Как сообщают источники VideoCardz, новинка получит 2048 потоковых процессоров и будет построена на графическом процессоре Navi 44 XT с архитектурой RDNA4.

RX 9060 XT появится в двух конфигурациях: с 8 и 16 ГБ видеопамяти GDDR6, работающей на скорости 20 Гбит/с. Видеокарта будет использовать 128-битную шину и обеспечит пропускную способность до 320 ГБ/с.

Game clock составит 2620 МГц, boost clock — 3230 МГц, а в некоторых заводских OC-версиях частота разгона достигнет 3.3 ГГц.

Для работы RX 9060 XT потребуется блок питания мощностью не менее 500 Вт, а для некоторых моделей — все 550 Вт. Большинство карт получат 8-пиновый разъем питания. В отличие от старших моделей, RX 9060 XT, скорее всего, будет оснащаться тремя видеоразъемами вместо четырех.

Дата выхода пока не объявлена, но анонс ожидается на выставке Computex в июне.