Как часто в РФ вкладывают реальные деньги в компьютерные игры

Большинство россиян, вкладывающих реальные деньги в компьютерные игры, покупают внутриигровую валюту

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Опрос, проведённый финансовым маркетплейсом «Выберу.ру», показал, что 10% российских геймеров покупают внутриигровые товары каждый месяц. Ещё 17% делают покупки раз в несколько месяцев, а 9% — раз в полгода. Однако почти половина респондентов (49%) никогда не тратят деньги на игры.

Самыми популярными покупками среди геймеров оказалась игровая валюта — её приобретают 48% участников опроса. На втором месте декоративные предметы, которые покупают 26% игроков, а 15% тратятся на улучшения персонажей. Также 11% респондентов регулярно покупают лутбоксы, — виртуальные коробки с случайными предметами.

Эксперт Ярослав Баджурак отметил, что внутриигровые покупки становятся не только развлечением, но и отражением изменений в потребительских привычках. По его словам, виртуальные товары становятся способом самовыражения, а для разработчиков — важным источником дохода. В свою очередь, такие повторяющиеся расходы могут неожиданно повлиять на личный бюджет.