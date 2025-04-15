Как часто в РФ играют в мобильные игры

Т2 (ранее Tele2) провёл исследование и узнал как часто россияне играют в мобильные игры

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Исследование оператора связи Т2 показало, что 40% пользователей мобильных игр запускают их прямо в рабочее время. По данным за первый квартал 2025 года, аудитория мобильных игр в России насчитывает 5,9 миллиона человек. Примечательно, что большинство игроков – женщины (57%), а основная возрастная группа – 35–44 года (42% от общего числа).

Активность игроков распределяется неравномерно в течение суток. Самый популярный период для игр – дневное время, на которое приходится 40% всех запусков. Утром пользователи запускают игры реже (19%), а к вечеру число игроков достигает 27%. Ночью интерес к играм минимален – всего 14%. В Т2 связывают популярность дневных запусков с попытками отвлечься от работы, тогда как утро и вечер обычно заняты другими делами.

Сооснователь Watt Studio Егор Томский считает, что мобильные игры на работе стали современным аналогом перекура или кофе-брейка. Они позволяют на несколько минут переключиться и снять напряжение. Похожие данные приводят и в «Билайне», отметив, что утренние пики игровой активности чаще всего приходятся на время перед началом рабочего дня, а второй подъем интереса наблюдается в середине дня.