Что известно об Silent Hill f

Первая игра Silent Hill вышла еще в 1999 году, однако франшиза продолжает пользоваться популярностью у геймеров со всего мира. Поэтому неудивительно, что разработчики продолжают создавать новые проекты. Так, в 2024 году вышел ремейк второго «Сайлент Хилла» 2001 года, а сейчас идет работа над созданием игры Silent Hill f. «Лента.ру» рассказывает, что известно о новой части хоррора: дата релиза, трейлер, сюжет и связь с оригинальной игрой, а также на каких платформах она выйдет.

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Дата выхода

Дата релиза этой игры пока не объявлена официально. Однако уже точно известно, что Silent Hill f выйдет на разных платформах.

Silent Hill f будет доступна на PS5, Xbox Series X|S и ПК через Steam, Epic Games и Windows Store

При этом в сети предполагают, что игра выйдет уже в 2025 году. Об этом сообщил финский сайт Muropaketti, посвященный событиям кино- и игровой индустрии: по его информации, игра выйдет уже в июле 2025 года. Подтверждает эти слухи и тот факт, что разработчики игры — компания Konami — начали активную маркетинговую кампанию Silent Hill f, в том числе присвоили ей возрастной рейтинг ESRB — M (Mature 17+).

О том, что релиз может состояться до конца года, сообщает и официальная страница игры на сайте Playstation. Там указано, что игра выйдет в 2025 году. При этом на страницах Silent Hill f в Steame и Xbox информации о том, когда новая часть «Сайлент Хилла» будет доступна, нет. Официального анонса тоже не было.

Системные требования

На ПК

Минимальные

ОС: Windows 11 x64

Процессор: Intel Core i5-8400 или AMD Ryzen 5 2600

Оперативная память: 16 Гб

Свободное место на диске: 50 Гб

Видеокарта: GeForce GTX 1070 Ti или Radeon RX 5700

Звуковая карта: Windows Compatible Audio Device

Рекомендуемые

ОС: Windows 11 x64

Процессор: Intel Core i7-9700 или AMD Ryzen 5 5500

Оперативная память: 16 Гб

Свободное место: 50 Гб

Видеокарта: GeForce RTX 2080 или Radeon RX 6800XT

Звуковая карта: Windows Compatible Audio Device

На странице игры в Steam сказано, что игра получит субтитры на русском языке

На Xbox

Минимальные

ОС: Windows 10 18362.0 или более поздней версии x64

Видеокарта: NVIDIA GeForce GTX 1070 Ti или AMD Radeon RX 5700

Процессор: Intel Core i5-8400 / AMD Ryzen 5 2600

Контроллер или геймпад: Xbox

Оперативная память: 16 Гб

Видеопамять: 6 Гб

Рекомендуемые

ОС: Windows 10 18362.0 или более поздней версии x64

Видеокарта: NVIDIA GeForce RTX 2080 или AMD Radeon RX 6800XT

Процессор: Intel Core i7-9700 / AMD Ryzen 5 5500

Контроллер или геймпад: Xbox

Оперативная память: 16 Гб

Видеопамять: 6 Гб

Сюжет

События новой части разворачиваются в Японии 1960-х годов. Ожидания фанатов, которые мечтали о возвращении в туманный Сайлент Хилл, не оправдались. Основной локацией игры стало другое вымышленное место — небольшой городок под названием Эбисугаока.

О чем игры вселенной «Сайлент Хилл»? Silent Hill — серия игр в жанре хоррора на выживание (survival horror), где главный герой должен остаться в живых, побеждая монстров или спасаясь от них бегством, а также распутывая сложные загадки. Свое имя игра получила не просто так: сюжет разворачивается в пугающем туманном городе под названием Сайлент Хилл. Франшиза объединяет множество игр, которые принято делить на две большие группы: оригинальная тетралогия — четыре игры от студии Team Silent (подразделения Konami), релиз которых состоялся с 1999 по 2004 год; проекты от других разработчиков, которые выходили позже. На данный момент Silent Hill входит в топ лучших хорроров всех времен.

Из нового трейлера понятно, что главная героиня игры — девушка-подросток Хинако Симидзу. На официальном сайте Silent Hill f сказано, что всю свою жизнь она была самым обычным человеком, не связанным ни с чем необычным или паранормальным.

Однако все меняется, когда в один из дней на город опускается густой туман: привычная жизнь девушки переворачивается с ног на голову, родной дом становится опасным, а из города пропадают все люди. На пустынных улицах остаются только «ужасы, что рыщут, укрытые этим туманом».

Чтобы выжить, девочка должна сражаться, разгадывать сложные головоломки и «положить конец тому, что должно быть уничтожено».

Эта история — о невыносимых выборах, о красоте ужаса, об ужасе красоты официальный сайт Konami об игре Silent Hill f

Разработчики игры предупреждают, что она содержит «изображения гендерной дискриминации, жестокого обращения с детьми, издевательств, галлюцинаций, вызванных наркотиками, пыток и откровенного насилия».

Производство

Игра принадлежит Konami — создателям оригинальной франшизы, которые также известны своими проектами Castlevania, Pro Evolution Soccer и Metal Gear. Впервые Silent Hill f анонсировали еще в 2022 году.

Ее разработкой занимается студия NeoBards Entertainment, трудившаяся в том числе над играми серии Resident Evil. Графика в игре обещает быть современной, с новыми эффектами и высокой детализацией мира. В качестве основы создатели взяли движок Unreal Engine 5 с использованием технологий Lumen и Nanite.

Сценарий игры написал Рюкиси07 (Ryukishi07). Именно он создал известные во всем мире японские мистические новеллы «Когда плачут чайки» и «Когда плачут цикады». Он отметил, что считает большой честью приложить руку к работе над продолжением серии, о которой у него огромное количество воспоминаний.

«Я вложил в эту историю все свои силы — настолько, что, пожалуй, не возражал бы, если бы это стало последним, что я когда-либо написал», — уточнил сценарист, призвав поклонников дать шанс игре в новом антураже.

Дизайн монстров и персонажей придумал японский художник kera. Он попытался по-новому показать мир франшизы, учитывая японский контекст, но сохранить при этом общий дух вселенной «Сайлент Хилл». По словам художника, он очень любит всю серию игр, однако особенно теплые чувства испытывает ко второй игре. Он подчеркнул, что выполнить задачу было сложно, так как приходилось учитывать все созданное до сих пор.

«Это может быть не совсем привычный мир с ржавчиной и следами крови на стенах, но я искренне надеюсь, что вам понравится наше видение и созданная нами атмосфера», — отметил kera.

Решение создать игру в необычном сеттинге принял Мотои Окамото — продюсер серии. Он рассказал, что игры Silent Hill появились как сочетание японских и западных элементов хоррора. Однако из-за того, что последние части (например, Silent Hill 2 Remake и Silent Hill: Shattered Memories) выпускали западные разработчики, стало создаваться впечатление, что влияние японского колорита исчезает. В попытках исправить эту тенденцию и появилась новая игра.

К созданию музыки для игры привлекли композитора Акиру Ямаока, который писал саундтрек для классических игр Silent Hill. Именно звуковое оформление во многом позволяет передать зловещую и тревожную атмосферу игры.