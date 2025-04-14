Как выкладывать селфи в социальную сеть в InZoi: гайд

В InZoi персонажам иногда жуть как хочется загрузить селфи в социальную сеть — это не только улучшит их настроение, но и принесет игроку немного валюты. Портал gamerant.com рассказал, как делать и выкладывать селфи в игре.

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Чтобы загрузить селфи в Bubbly, нажмите на своего персонажа, выберите смартфон и пролистайте выпадающий список до опции «опубликовать селфи в социальной сети». Нажатие на эту опцию утолит нужду персонажа, успокоит его и наградит вас монетками.

Если такой опции у вашего персонажа почему-то нет, то значит, он пока не отвечает требованиям. Для того, чтобы открыть возможность выкладывать селфи, у персонажа должны быть как минимум 60 очков авантюризма. Как только он станет центральной ценностью персонажа, игра откроет возможность выкладывать селфи.

Прокачивать авантюризм в InZoi можно разными методами: живописью, пением, социализацией, даже серфингом. Но есть один нюанс — если стиль жизни вашего персонажа не соответствует ценности, то это не поможет. Для того, чтобы набрать 60 очков и сделать авантюризм центральной ценностью, сначала нужно подобрать соответствующий стиль жизни.

Хорошая новость в том, что желаемый стиль жизни можно поменять на карточке персонажа. Не забудьте выбрать черту характера, которая добавит бонус к авантюризму.