Разработчики S.T.A.L.K.E.R. 2 поделились планами по развитию проекта

Разработчики из GSC Game World анонсировали для S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl масштабное обновление, запланированное на второй квартал 2025 года. В центре внимания — значительное улучшение системы A-Life, отвечающей за жизнь игрового мира, и долгожданный инструментарий для моддинга. Об этом сообщает издание DTF.

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Ключевым нововведением станет бета-версия Mod SDK, которая позволит игрокам создавать собственные модификации для S.T.A.L.K.E.R. 2. Разработчики обещают совместимость модов с «Мастерской Steam» и платформой Mod.io, что значительно упростит распространение пользовательского контента.

Помимо моддинга, GSC Game World уделит внимание улучшению искусственного интеллекта и системы A-Life. В обновлении NPC-люди станут реалистичнее использовать укрытия и получат ограниченный запас гранат, что сделает перестрелки более тактическими. Мутанты также станут вести себя правдоподобнее: они будут обгладывать трупы на локациях и реагировать на угрозы. Еще одним приятным нововведением станет возможность собирать лут с поверженных чудовищ.

Полный список заявленных изменений включает:

– Бета-инструментарий Mod SDK с поддержкой Steam Workshop и Mod.io;

– Улучшенную систему A-Life и AI: более умные NPC (укрытия, ограниченные гранаты), мутанты обгладывают трупы, реакция на угрозы, лут с мутантов;

– Возможность пропуска компиляции шейдеров, ускоряющую запуск игры;

– Расширенное меню хранилища главного героя, делающее инвентарь удобнее;

– Поддержку ультрашироких мониторов, обеспечивающую комфортную игру на современных дисплеях;

– Два новых вида оружия, расширяющих арсенал игрока;

– Многочисленные исправления ошибок и общие улучшения стабильности.

В GSC Game World также напомнили о планах по выпуску нативной версии оригинальной трилогии S.T.A.L.K.E.R. на консолях PlayStation 5 и Xbox Series X и S. В настоящее время трилогия доступна на этих платформах благодаря обратной совместимости.

S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl — шутер от первого лица с элементами survival horror и открытым миром, действие которого разворачивается в зоне отчуждения Чернобыльской АЭС.

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