Что известно о Marathon: новой игре от создателей Destiny

Bungie наконец продемонстрировала первый геймплей Marathon — перезапуска культовой FPS-серии из 1990-х, которой студия занималась задолго до Halo и Destiny. Правда, в отличие от оригинальной серии, перезапущенная Marathon будет многопользовательским extraction-шутером. Портал PC Gamer рассказал, что нужно знать о проекте.

© Steam

Дата релиза Marathon

Marathon выйдет 23 сентября 2025 года с полной поддержкой кроссплея и переноса сохранений между платформами, хотя ПК игроки могут отказаться от матчмейкинга с консольными пользователями.

Bungie объявила дату релиза на первой демонстрации игры, спустя почти два года после официального анонса проекта в 2023-м. За прошедшие два года проект пережил довольно тяжелый цикл производства. Студия потерпела несколько раундов сокращений, которые затронули в том числе и топ-менеджмент. Бывший директор Marathon Крис Барретт был уволен, по официальной информации, за неподобающее поведение, и теперь судится с Sony. Позицию руководителя проекта после него занял Джо Зиглер — бывший директор Valorant.

Перед релизом Marathon можно будет попробовать в рамках закрытого альфа-тестирования — оно пройдет в конце апреля. Bungie уже принимает заявки желающих, но те, кто не попадут в первый раунд тестирования, смогут попытаться еще раз позже.

Что известно о сеттинге и сюжете

События Marathon разворачиваются в 2893 году. Игроку предстоит стать «бегуном» — наемником, сражающимся за выживание на планете Тау Кита IV. 30 000 человек, некогда живших в колонии на планете, таинственно пропали, почти не оставив после себя ресурсов. Никто не знает, что произошло с колонистами, но, судя по всему, земное правительство намерено скрывать правду от общественности.

Бегуны — люди, отказавшиеся от физически тел в пользу биосинтетических процессов, напечатанных на футуристических принтерах. Они стали доминирующим видом на Тау Кита IV. К услугам бегунов прибегают различные фракции, и игроки смогут узнать детали об их мотивации и интересах по мере времени. Bungie подтвердила, что сюжет Marathon будет развиваться в формате сезонного сторителлинга — примерно так же, как в Destiny.

Механики и системы Marathon

Marathon будет жестокой игрой, даже по меркам сурового жанра extraction-шутеров. Матчи длятся по 25 минут, но подразумевают беспощадный цикл риска и награды. Погибшие бегуны теряют весь найденный лут без шанса восстановить потерянные предметы, а максимальный размер группы игроков — три члеловека.

Marathon в целом следует устоявшимся нормам жанра, но местами нарушает их, чтобы создать дополнительное напряжение. Так, игра не показывает никаких уведомлений последней выжившей группе, чтобы игроки, как на иголках, ожидали эвакуации и в любой момент готовились к бою. Bungie ожидает, что типичный процент выживаемости не будет превышать 50%.

Что еще известно о геймплее