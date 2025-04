Silksong в 2025: оправдает ли сиквел Hollow Knight ожидания?

На прошедшей презентации Nintendo Direct показали не только Switch 2, но и бомбу — аж три новых секунды Hollow Knight: Silksong с подтверждением, что игра действительно выйдет в 2025 году. Портал PC Gamer рассказал, почему релиз может обернуться огромным разочарованием, и с чем предстоит столкнуться разработчикам.

© Steam

Изначально Silksong задумывалась как дополнение для Hollow Knight. Если бы оно вышло в виде сравнительно крупного DLC в 2019-м, то его, скорее всего, приняли бы тепло. Но произошло другое: в том году Team Cherry заявила, что дополнение станет полноценным сиквелом, т.к. его размах слишком вышел за рамки оригинальной идеей. И если бы этот сиквел вышел в 2020 году, то, опять же, его наверняка бы приняли тепло.

Но и этого не произошло. С момента анонса прошло целых шесть лет, и за это время ожидания аудитории выросли в экспоненциальной прогрессии. Фанаты чуть ли не молятся о скором выходе игры: в последний раз с таким же рвением люди ждали релиз разве что Elden Ring. Есть лишь одна проблема — сможет ли Silksong оправдать эти ожидания? Насколько хорошей ей необходимо быть, чтобы не разочаровать фанатов?

Оригинальная Hollow Knight была гениальной игрой. Она отлично объединила элементы soulslike и метроидвани в уникальном, замечательно нарисованном мире, который было интересно исследовать. Игра постоянно мотивировала отправляться в неизвестные уголки королевства насекомых, идти навстречу страхам и всегда гнаться за новыми знаниями.

Но то был 2017 год. За прошедшее время жанр метроидваний продолжил расти и развиваться; в частности, двухмерные метроидвании, выполненные в том же стиле, что и Hollow Knight, наводнили Steam. Многие разработчики сделали шаг еще ближе к Dark Souls, например, авторы Blasphemous и Dead Cells. Другие игры, такие как Rain World и Animal Well, изучали более экспериментальные идеи. Крупные издатели продолжили делать жанр более отполированным и зрелищным, от Prince of Persia: The Lost Crown до Ori and the Will of the Wisps. Поклонникам метроидваний есть, из чего выбирать, и ландшафт жанра сегодня совсем не такой, каким он был раньше.

Hollow Knight, при всех своих достоинствах, ничего не переизобрела и не задала какие-либо шокирующие тренды. Salt and Sanctuary была гибридом soulslike и метроидвании еще за год до релиза дебютной игры Team Cherry, а первая Ori вышла еще раньше. Нельзя отрицать, что Hollow Knight получилась влиятельным проектом, но она выделилась не благодаря новаторству, а благодаря творческому, качественному исполнению уже знакомых идей.

На этом фоне тяжело не переживать, что Silksong придется сделать нечто большее, чтобы удовлетворить изголодавшихся поклонников оригинальной игры. Их вряд ли устроит просто «хорошая» метроидвания — ей придется стать революционной и дико амбициозной, иначе долгострой нарекут разочарованием поколения.

Есть вероятность, что этот фактор — одна из главных причин постоянных переносов и задержек игры. Silksong столкнулась с той же проблемой, что и Duke Nukem Forever, застрявшая в производственном аду на 14 лет. После оглушительного успеха оригинальной игры у разработчиков достаточно ресурсов, чтобы сделать достойное продолжение, но чем больше времени уходит на проект, тем сильнее давление. Из-за этого авторы постоянно расширяют масштабы игры или переизобретают идеи, что занимает еще больше времени, пока ожидания аудитории продолжают расти.

В случае Duke Nukem этот порочный круг закончился катастрофой; студию распустили, а ее труд гнил на задворках истории, пока Gearbox Interactive не довела Forever до играбельного, годного к релизу состояния. Перед Team Cherry стоит задача даже сложнее: уровень хайпа тот же, но совладать с ним предстоит команде всего из трех относительно неопытных людей. Hollow Knight была отличным, но все же дебютом — Silksong будет лишь второй полноценной игрой команды.