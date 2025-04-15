Вышел новый трейлер Where Winds Meet - китайской игры в жанре уся
Студия Everstone и компания NetEase Games представили свежий трейлер своей игры Where Winds Meet.
Ролик опубликован на канале PlayStation.
Проект представляет собой боевик в открытом мире в жанре уся - к наиболее знаменитым произведениям этого направления можно назвать фильм "Крадущийся тигр, затаившийся дракон".
В Китае на ПК и мобильных устройствах игра доступна с конца прошлого года.
Релиз международной версии ожидается до конца 2025-го.