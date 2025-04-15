Вышел новый трейлер Where Winds Meet

Студия Everstone и компания NetEase Games представили свежий трейлер своей игры Where Winds Meet.

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Ролик опубликован на канале PlayStation.

Проект представляет собой боевик в открытом мире в жанре уся - к наиболее знаменитым произведениям этого направления можно назвать фильм "Крадущийся тигр, затаившийся дракон".

В Китае на ПК и мобильных устройствах игра доступна с конца прошлого года.

Релиз международной версии ожидается до конца 2025-го.