Авторы Indiana Jones раскрыли особенности игры для PS5 Pro

Авторы Indiana Jones and the Great Circle раскрыли особенности игры для PS5 Pro
Шведская студия MachineGames поделилась особенностями своей игры Indiana Jones and the Great Circle для консолей PlayStation 5.
Все нововведения собраны в специальном ролике.
На PS 5 Pro приключения знаменитого археолога получат улучшенную графику с трассировкой лучей и 60 FPS.
Кроме того, отдельное внимание разработчики уделили возможностям адаптивных тригеров и вибрации геймпадов DualSense.
Indiana Jones and the Great Circle выйдет на PlayStation 5 на этой неделе - 17 апреля. Обладали расширенного издания смогут начать играть с 15 апреля.
На ПК и Xbox проект вышел в декабре прошлого года.