Авторы Indiana Jones раскрыли особенности игры для PS5 Pro

Шведская студия MachineGames поделилась особенностями своей игры Indiana Jones and the Great Circle для консолей PlayStation 5.

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На PS 5 Pro приключения знаменитого археолога получат улучшенную графику с трассировкой лучей и 60 FPS.

Кроме того, отдельное внимание разработчики уделили возможностям адаптивных тригеров и вибрации геймпадов DualSense.

Indiana Jones and the Great Circle выйдет на PlayStation 5 на этой неделе - 17 апреля. Обладали расширенного издания смогут начать играть с 15 апреля.

На ПК и Xbox проект вышел в декабре прошлого года.