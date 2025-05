Почему кроссоверы между играми так популярны?

Super Smash Bros. вышла в 1999 году, и на тот момент на рынке почти не было игр, которые собирали бы персонажей из разных франшиз в одном месте. А сегодня кроссоверы — рутинная часть почти каждого игрового жанра. Портал howtogeek.com рассказал, почему они стали такими популярными и за что их справедливо критикуют.

© Steam

Кроссоверы являются частью игровой индустрии еще с 1980-х, но нельзя отрицать, что нынешней популярностью они во многом обязаны серии Super Smash Bros. Хотя легендарный файтинг Nintendo не был первой игрой своего рода, именно этот проект раскрыт творческий потенциал крассоверов благодаря хаотичным матчам на четырех игроков и неповторимому ансамблю персонажей из разных франшиз.

Прямые клоны Smash Bros., такие как Multiversus или PlayStation All-Stars Battle Royale, идут тем же путем и помещают героев из игр для взрослых в одно пространство с мультяшными персонажами. Примечательно, что кроссоверы не ограничены каким-то одним жанром. Похожие пересечения серий можно найти почти в любой другой сфере гейминга, от гоночных аркад (Sonic & Sega All-Stars Racing) до ролевых боевиков (Kingdom Hearts).

В последнее время кроссоверы приобрели другую форму. Множество популярных многопользовательских и мобильных игр предлагают пользователям временные акции, в течение которых можно приобрести уникальные косметические предметы и прочие награды. Так, Dead by Daylight и Fortnite регулярно устраивают кроссоверы с комиксами, фильмами, другими играми и селебрити из реальной жизни. Причем если первая обычно фокусируется на хоррор-франшизах, то у второй, кажется, нет никаких творческих ограничений. В Fortnite появлялись персонажи из фильмов Marvel, популярные бренды одежды и даже мексиканский ситком El Chapulin Colorado из 1970-х.

Fortnite не была первой игрой, придумавшей продавать косметические предметы с помощью кроссоверов, однако эклектичное сочетание узнаваемых брендов и знаменитых франшиз вдохновило множество аналогичных акций в других играх. Подобные события постоянно происходят в гача-проектах, королевских битвах и ММО. Даже в одиночных играх, от Final Fantasy XV до Dave the Diver, иногда проходят похожие акции.

Почему так? Дело в том, что кроссоверы — легчайший способ привлечь внимание публики к какой-либо новой игре, оттянув часть аудитории чего-то более крупного. Soul Calibur II пыталась завлечь фанатов The Legend of Zelda изображением Линка на обложке версии для GameCube. А Ehrgeiz: God Bless the Ring, провальный файтинг Square Enix, вызвал много шума из-за присутствия персонажей Final Fantasy VII.

Кроссоверы — эффективный инструмент рекламных кампаний, которым умело пользовались и раньше, и продолжают пользоваться по сей день. Разница лишь в том, что более новые игры куда более зависимы от творческих акций, чем может показаться. Если не считать MultiVersus, Super Smash Bros. Ultimate и другие игры, целиком построенные на идее большого кроссовера, большая часть подобных событий приходится на игры-сервисы, созданные с расчетом на длительную поддержку контентом.

Для живых сервисов нет ничего важнее способности удерживать базу игроков, и кроссоверы — простой метод привлечения внимания пользователей. Они не только могут потенциально завлечь новую аудиторию, но и дают стимул уже существующей базе игроков регулярно возвращаться за новым контентом. Обычно события-кроссоверы ограничены по времени, что создает дополнительный страх упустить нечто интересное — т.н. феномен FOMO, или fear of missing out, который эксплуатируют многие игры-сервисы. Но не стоит думать, что все кроссоверы в подобных играх автоматических плохи. Например, в Final Fantasy XIV: Shadowbringers появилась целая серия рейдов, основанная на событиях Nier: Automata, причем сюжет для нее написал сам создатель франшизы Йоко Таро.

Но это если говорить о более весомых, «контентных» кроссоверах. Если разбирать косметические, то они все чаще подвергаются критике, т.к. в попытке продать игрокам косметическую ерунду разработчики нередко губят один из важнейших элементов любой видеоигры — визуальную идентичность. Графический стиль и характерный почерк художников формируют уникальную эстетику, узнаваемый облик игры. Если просто взять и добавить в какой-нибудь виртуальный мир персонажей, которые явно к нему не принадлежат, они будут слишком выбиваться на фоне других.

Fortnite пытается справиться с этой проблемой, перерисовывая всех гостевых персонажей под собственный стиль — чаще у художников это получается, но причудливая смесь игровых персонажей, мультяшек и реальных селебрити приводит к нестыковкам. А Call of Duty: Warzone даже не пытается поддерживать постоянство стиля. Фотореалистичная графика хорошо подходит для персонажей, созданных на основе живых людей, но категорически не подходит для, например, аниме. Именно поэтому кроссовер с аниме Attack on Titan вызвал такую противоречивую реакцию.

Конечно, кроссоверы не всегда вредят визуальной идентичности игр — иногда они, напротив, отлично встраиваются в новый художественный стиль. Capcom добавила в Street Fighter 6 Терри Богарда и Маи Ширануи из Fatal Fury, и их образы прекрасно сочетаются с другими бойцами. Даже появление Клайва Розфилда из Final Fantasy XVI в Tekken 8 не вызвало слишком много вопросов, потому что он не бросается в глаза на фоне других, не менее фантастических персонажей.

Но самое важное — кроссоверы, в идеале, должны делать игры если не лучше, то как минимум более привлекательными. Звучит как очевидная мысль, но на практике не все разработчики следуют этой истине. Так, в предстоящем файтинге Fatal Fury: City of the Wolves появятся аж две реальные знаменитости: футболист Криштиану Роналду и ди-джей Сальваторе Ганаччи. И оба занимают слоты, которые могли бы достаться другим бойцам из вселенной Fatal Fury, для поклонников которой и делают игру.