Вышел новый трейлер Mandragora: Whispers of the Witch Tree

Вышел новый трейлер Mandragora - игры на стыке жанров метроидвании и soulslike
Венгерская студия Primal Game поделилась свежим трейлером своей грядущей игры Mandragora: Whispers of the Witch Tree.
В ролике аудиторию знакомят с представленными в проекте классами персонажей.
Авторы компании, основанной в Будапеште, описывают свою работу следующим образом: "сайд-скроллер в жанре ролевой экшн в 2,5D со множеством элементов метроидвании и soulslike. Зажигай свой колдовской фонарь и отправляйся во тьму Энтропии, чтобы порвать эту реальность в клочья".
В российском сегменте Steam уже принимаются предварительные заказы - 1799 руб. за стандартное издание и 2249 руб. - за делюкс-версию.
Релиз состоится на этой неделе - 17 апреля.