Вышел новый трейлер Mandragora: Whispers of the Witch Tree

Венгерская студия Primal Game поделилась свежим трейлером своей грядущей игры Mandragora: Whispers of the Witch Tree.

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В ролике аудиторию знакомят с представленными в проекте классами персонажей.

Авторы компании, основанной в Будапеште, описывают свою работу следующим образом: "сайд-скроллер в жанре ролевой экшн в 2,5D со множеством элементов метроидвании и soulslike. Зажигай свой колдовской фонарь и отправляйся во тьму Энтропии, чтобы порвать эту реальность в клочья".

В российском сегменте Steam уже принимаются предварительные заказы - 1799 руб. за стандартное издание и 2249 руб. - за делюкс-версию.

Релиз состоится на этой неделе - 17 апреля.