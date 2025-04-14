Инди-студия Pixel Rice поделилась свежим трейлером ANNIE: Last Hope

Опубликован трейлер игры ANNIE: Last Hope - зомби-драмы с воксельной графикой
Инди-студия Pixel Rice поделилась свежим трейлером своей игры ANNIE: Last Hope.
В ролике сообщается, что проект 24 апреля выйдет на платформе PlayStation.
В игре рассказывается история пары, разделенной во время зомби-апокалипсиса.
Проект отличается воксельной графикой и стилизацией под 90-е.
Ранее с 2020 года ANNIE:Last Hope была доступна в Steam, но на данный момент ее продажи там прекращены. Авторы обещают вернуть ее на виртуальные полки онлайн-магазина Valve в четвертом квартале текущего года с обновленной версией.