Инди-студия Pixel Rice поделилась свежим трейлером ANNIE: Last Hope

Инди-студия Pixel Rice поделилась свежим трейлером своей игры ANNIE: Last Hope.

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В ролике сообщается, что проект 24 апреля выйдет на платформе PlayStation.

В игре рассказывается история пары, разделенной во время зомби-апокалипсиса.

Проект отличается воксельной графикой и стилизацией под 90-е.

Ранее с 2020 года ANNIE:Last Hope была доступна в Steam, но на данный момент ее продажи там прекращены. Авторы обещают вернуть ее на виртуальные полки онлайн-магазина Valve в четвертом квартале текущего года с обновленной версией.