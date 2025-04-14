Вышел трейлер Abyssus в стиле "брайнпанк"

Вышел трейлер игры Abyssus в стиле "брайнпанк"
Шведская студия DoubleMoose Games представила свежий трейлер своей грядущей игры Abyssus.
В ролике раскрываются основные геймплейные механики.
Описание у проекта следующее: "Соберите боевую команду и вступите в бой с порочными обитателями древней затонувшей цивилизации, чтобы овладеть божественными силами в Abyssus - динамичном кооперативном шутере от первого лица с элементами "упрощенного рогалика" в стиле "брайнпанк".
Дата релиза не обозначена.
В Steam у Abyssus уже есть демо-версия, доступная для бесплатного ознакомления.