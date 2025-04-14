5 новых игр в Steam, которые вы могли пропустить

В Steam ежедневно выходят дюжины игр, и уследить за всеми релизами в поисках скрытых алмазов почти невозможно. Именно поэтому портал PC Gamer составил подборку из пяти стоящих игр, которые вы наверняка пропустили.

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Locomoto

Locomoto — маленькая уютная игра, где игроку предстоит стать кондуктором милейшего поезда для зверушек. В путешествии предстоит заботиться не только о нуждах пассажирах, но и о том, чтобы локомотив был презентабельным. Другими словами, поклонников милых симуляторов жизни ждут множество диалогов и медитативных задач.

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Leila

Нарративная головоломка, вдохновленная проектами студии Amanita Design (Samorost, Creaks, Chuchel). Игра рассказывает историю Лейлы: героини, чьи странные жизненные решения представляются в виде паззлов, обустроенных в великолепно нарисованных диорамах.

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Crashlands 2

Продолжение тепло принятой критиками Crashlands — строительной RPG на выживание. Однако во второй части, в отличие от оригинальной игры, мир создан вручную, а не сгенерирован процедурно. Игрок по-прежнему может крафтить огромное множество видов оружия и ловушек, чтобы постепенно собирать ресурсы и расширять свою базу.

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Slimekeep

Slimekeep — стилизованный под Game Boy ретро-roguelike, где жизнерадостному слайму предстоит одолеть злого короля слаймов. Игра представляет собой достаточно незамысловатый twin-stick шутер, но он отлично работает благодаря затягивающей боевой системе и хорошему чувству юмора. Игрок может собрать более 80 типов оружия и апгрейдов, а также вывести собственного слайма-питомца, который будет помогать в сражениях.