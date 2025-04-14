Bungie провела большую презентацию игры Marathon

Студия Bungie, наиболее известная по франшизам Halo и Destiny, провела масштабную презентацию своей грядущей игры Marathon.

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В рамках мероприятия аудитории представлено много нового контента по проекту.

В геймплейном трейлере раскрыта дата релиза - 23 сентября.

Также представлен ролик с подробным рассказом о геймплейных особенностях экстракшен шутера.

Кроме того, состоялся показ короткометражки от оскароносного аниматора Альберто Мьельго, работавшего над мультфильмом "Человек-паук: Через вселенные" и антологией "Любовь. Смерть. Роботы".

Выход Marathon запланирован на Xbox Series X|S, PS5 и ПК.

Старт закрытой альфы ожидается до конца текущего месяца.