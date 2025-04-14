"Леста Игры" и Музей космонавтики заключили соглашение о сотрудничестве

В рамках празднования Дня космонавтики директор по развитию бизнеса ГК "Леста Игры" Гаухар Алдиярова и директор Музея космонавтики Наталья Артюхина подписали соглашение о сотрудничестве.

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Стороны договорились о стратегическом партнерстве и совместной поддержке важнейших событий, связанных с историей космонавтики.

Первой ступенью в партнерской программе стала интеграция знаковых экспонатов музея в игру "Мир кораблей".

С 1 по 30 апреля геймеры смогут собрать 26 музейных артефактов, представленных в виде тематической интерактивной коллекции "Космическая эра".

Также к памятной дате, ознаменовавшей первый полет человека в космос, выпущен фильм "Забытая гордость СССР - Морской космический флот".

В нем рассказана история о кораблях, без которых бы не прозвучало знаменитое "Поехали!".