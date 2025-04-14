PlayStation 5 подорожала в Европе

Японская корпорация Sony подняла цены на консоль PlayStation 5. Об этом сообщается в блоге PlayStation.

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Цены на актуальную игровую приставку Sony выросли на европейском и ряде азиатских рынков, а также Великобритании. Так, в Европе PlayStation 5 Digital Edition подорожала на 50 евро — до 500 евро. В Великобритании цены выросли на 40 условных единиц — до 430 фунтов стерлингов. При этом стоимость версии PS5 с дисководом не изменилась.

В Австралии и Новой Зеландии подорожали все версии консоли — максимум на 150 австралийских долларов и 210 новозеландских долларов соответственно. В Sony отдельно заметили, что цены на приставку PlayStation 5 Pro остались без изменений.

Также в сообщении говорится, что фирма решила зафиксировать цены на съемный дисковод для PS5 и PS5 Pro — это приведет к снижению цен на ряде рынков. В Европе стоимость аксессуара составила 80 евро, Великобритании — 70 фунтов стерлингов, Австралии — 125 австралийских долларов, Новой Зеландии — 140 новозеландских долларов.

Вице-президент по глобальному маркетингу Sony Изабель Томатис заявила, что цены на приставки пришлось скорректировать из-за сложной экономической ситуации, включая высокую инфляцию и колебания обменных курсов. По словам Томатис, корпорация приняла «непростое решение».

В конце февраля Европейский союз (ЕС) ввел запрет на экспорт игровых консолей в Россию. В материалах Совета ЕС говорится, что контроллеры приставок используются для управления беспилотными летательными аппаратами.