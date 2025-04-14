Хакерша EMPRESS рассказала о планах по взлому GTA 6

EMPRESS, одна из самых известных хакерш в индустрии, дала о себе знать впервые за долгое время.

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По данным аккаунта Pirat_Nation, в закрытом канале она объявила о возвращении и пообещала взяться за новые взломы игр с защитой Denuvo.

EMPRESS также заявила, что может взломать Grand Theft Auto 6, если кто-то не сделает это раньше. Правда, маловероятно, что в релизе будет использоваться именно защита Denuvo — предыдущие части обходились без нее.

Последней взломанной игрой от EMPRESS стала Dead Island 2, появившаяся на торрентах летом 2023 года. С тех пор хакерша пропала из поля зрения — до сегодняшнего дня. Она не уточнила, с какой именно игры начнет новое «возрождение», но подчеркнула, что вернется именно в 2025 году.

О личности EMPRESS до сих пор нет достоверной информации. Она утверждает, что родом из России, однако в сообществе давно обсуждают версию о болгарском происхождении.