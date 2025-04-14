Представлена версия Doom, которую можно пройти на коробке с экраном

Игровая компания Limited Run Games объявила о выпуске коллекционного издания легендарного шутера Doom. Коллекция называется Doom + Doom II Will It Run Edition.

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Как сообщает The Verge, это издание будет доступно на ПК и консолях: PlayStation 5, Xbox Series X/S и Nintendo Switch. Помимо обновлённых версий игры, в набор входят различные тематические аксессуары: игровая коробка с экраном для игры Doom, на которой можно запустить полноценное прохождение шутера, аудиокассеты с саундтреком игры, фигурка кокодемона, портативная игровая консоль в виде кокодемона, коллекционные карточки и сертификат подлинности.

Приём предварительных заказов на набор начнется 18 апреля. Цена коллекционного издания составит $666,66, стандартного — $29,99, а издания в большой коробке — $99,99.

Источник отмечает, что Doom, вышедший в 1993 году, является очень влиятельным шутером от первого лица и до сих пор не теряет своей популярности. К тому же игра известна тем, что её можно запускать на нетрадиционных устройствах.