Сетевой ужастик Welcome to Dustown стал бесплатным

Издательство Onze 8 Degres и группа независимых разработчиков объявили о том, что кооперативная хоррор-игра Welcome to Dustown навсегда стала бесплатной. Скачать ее можно в Steam.

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Судя по официальному сообщению авторов, причиной такого решения послужили какие-то юридические проблемы:

Из-за финансовых проблем студии Onze 8 Degrés вынуждена закрыть свои двери. Игра Welcome to Dustown была одним из главных сражений. Суд сначала попросил нас изъять игру из продажи, но нам удалось сохранить ее в продаже, хотя она должна быть бесплатной.

В Welcome to Dustown вам предстоит собрать отряд из 2-4 человек и отправиться ночью бродить по кукурузным полям и собирать там какие-то загадочные улики для не менее загадочной корпорации.

В Steam у игры 72% положительных отзывов, причем хвалят ее в основном за атмосферу и «большой потенциал».