В Японии раскупили почти все карты памяти для Nintendo Switch 2

В Японии раскупили все карты памяти microSD Express, которые будет поддерживать Nintendo Switch 2. Ранее такой тип хранения особой популярностью не пользовался, сообщает TechSpot.

© Nintendo

Карты microSD Express отличаются высокой скоростью чтения до 900 Мбайт/с благодаря использованию интерфейса PCIe. Они практически исчезли с полок магазинов, несмотря на то, что ранее этот стандарт оставался в тени из-за низкого спроса.

На данный момент карты microSD Express предлагают SanDisk и Lexar по цене от $50 за версии на 128 ГБ. Samsung и Western Digital, в свою очередь, готовятся выпускать свои версии карт. Использование карты памяти может стать необходимостью для геймеров, так как внутренняя память Switch 2 объемом 256 ГБ может быть быстро заполнена играми сторонних разработчиков.

Распространенные форматы SD-карт SDXC и UHS-II, которые поддерживает первое поколение Nintendo Switch, обеспечивают более низкую скорость чтения — от 10 до 90 Мбайт/с. Необходимость ускорения загрузки современных игр подтолкнула Nintendo к использованию нового стандарта. На прямой демонстрации компания показала, что игра The Legend of Zelda: Breath of the Wild на Switch 2 загружается всего за 5 секунд, в то время как на оригинальной консоли этот процесс занимает около 13 секунд.

Nintendo Switch 2 поступит в продажу 5 июня по цене от $450, однако производитель может пересмотреть ее стоимость из-за пошлин администрации Трампа. Российские сети уже открыли предзаказы по цене от 60 тыс. руб.