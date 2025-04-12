В Японии раскупили почти все карты памяти для Nintendo Switch 2

Дорогие и непопулярные карты памяти microSD Express раскупили из-за Nintendo
В Японии раскупили все карты памяти microSD Express, которые будет поддерживать Nintendo Switch 2. Ранее такой тип хранения особой популярностью не пользовался, сообщает TechSpot.
Карты microSD Express отличаются высокой скоростью чтения до 900 Мбайт/с благодаря использованию интерфейса PCIe. Они практически исчезли с полок магазинов, несмотря на то, что ранее этот стандарт оставался в тени из-за низкого спроса.
На данный момент карты microSD Express предлагают SanDisk и Lexar по цене от $50 за версии на 128 ГБ. Samsung и Western Digital, в свою очередь, готовятся выпускать свои версии карт. Использование карты памяти может стать необходимостью для геймеров, так как внутренняя память Switch 2 объемом 256 ГБ может быть быстро заполнена играми сторонних разработчиков.
Распространенные форматы SD-карт SDXC и UHS-II, которые поддерживает первое поколение Nintendo Switch, обеспечивают более низкую скорость чтения — от 10 до 90 Мбайт/с. Необходимость ускорения загрузки современных игр подтолкнула Nintendo к использованию нового стандарта. На прямой демонстрации компания показала, что игра The Legend of Zelda: Breath of the Wild на Switch 2 загружается всего за 5 секунд, в то время как на оригинальной консоли этот процесс занимает около 13 секунд.
Nintendo Switch 2 поступит в продажу 5 июня по цене от $450, однако производитель может пересмотреть ее стоимость из-за пошлин администрации Трампа. Российские сети уже открыли предзаказы по цене от 60 тыс. руб.