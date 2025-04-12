В Мордовии презентовали онлайн-гонки на грузовиках

IT-компания «Фоксхаунд» из Мордовии представила новый многопользовательский гоночный проект «Командиры бездорожья», в котором игроки смогут участвовать в онлайн-гонках на реалистично смоделированных грузовиках по дорогам России.

ИТ-компания «Фоксхаунд» из Мордовии представила свой новый проект «Командиры бездорожья», передает ТАСС.

Это многопользовательская гоночная игра, в которой пользователи смогут участвовать в гонках на грузовиках по дорогам России.

В игре реализованы фотореалистичные модели грузовиков и детализированные раллийные трассы, которые проходят через живописные регионы страны, такие как Поволжье, Западная Сибирь, Горный Алтай, Баргузинский тракт и плато Путорана.

По словам разработчиков, игроки смогут соревноваться на трассах различного уровня сложности, улучшая навыки вождения и параметры автомобилей.

Управлять можно как спортивными, так и серийными грузовыми автомобилями. Важной частью игры станут виртуальные посиделки в гараже для доработки автомобилей, что будет способствовать популяризации отечественного автопрома и развитию киберспортивной экосистемы.