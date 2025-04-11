Как пройти ивент «База данных Церебро» в Marvel Rivals

Со стартом 2 сезона в Marvel Rivals началось очередное событие, в награду за которое игроки могут получить не только ресурсы, но и уникальный косметический скин. Портал PC Gamer рассказал все, что нужно знать о «Базе данных Церебро».

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Ивент «База данных Церебро» состоит из четырех наборов испытаний, представленных четырьмя персонажами: Эммой Фрост, Росомахой, Черной Пантерой и Намором. За выполнение всех испытаний можно получить в награду уникальный скин для Мантис.

Каждое испытание, по сути, представляет собой доску для бинго — миссии нужно выполнять так, чтобы они составили вертикальную, горизонтальную или диагональную линии. Тратить время на абсолютно все миссии не нужно: хватит и одной линии.

Если вам хочется выполнить испытания как можно скорее, то ниже — оптимальная, самая быстрая комбинация миссий.

Эмма Фрост . Миссии 1-3, горизонтальная линия в верхнем ряду

. Миссии 1-3, горизонтальная линия в верхнем ряду Росомаха . Миссии 4-6, горизонтальная линия посередине

. Миссии 4-6, горизонтальная линия посередине Черная Пантера . Пока недоступно

. Пока недоступно Намор. Пока недоступно