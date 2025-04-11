Как пройти ивент «База данных Церебро» в Marvel Rivals
Со стартом 2 сезона в Marvel Rivals началось очередное событие, в награду за которое игроки могут получить не только ресурсы, но и уникальный косметический скин. Портал PC Gamer рассказал все, что нужно знать о «Базе данных Церебро».
Ивент «База данных Церебро» состоит из четырех наборов испытаний, представленных четырьмя персонажами: Эммой Фрост, Росомахой, Черной Пантерой и Намором. За выполнение всех испытаний можно получить в награду уникальный скин для Мантис.
Каждое испытание, по сути, представляет собой доску для бинго — миссии нужно выполнять так, чтобы они составили вертикальную, горизонтальную или диагональную линии. Тратить время на абсолютно все миссии не нужно: хватит и одной линии.
Если вам хочется выполнить испытания как можно скорее, то ниже — оптимальная, самая быстрая комбинация миссий.
- Эмма Фрост. Миссии 1-3, горизонтальная линия в верхнем ряду
- Росомаха. Миссии 4-6, горизонтальная линия посередине
- Черная Пантера. Пока недоступно
- Намор. Пока недоступно
Секции Черной Пантеры и Намора откроются позднее.