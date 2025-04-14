Пять самых исторически недостоверных моментов в Assassin's Creed

Перед релизом Assassin’s Creed Shadows вокруг игры разгорелось множество дискуссий об исторической достоверности серии — якобы темнокожий самурай в Японии уже ни в какие рамки. Правда, франшиза никогда не была особенно приверженной реальной истории: Ubisoft всегда позволяла себе совершенно абсурдные идеи. Портал PC Gamer рассказал о пяти самых недостоверных исторических моментах в серии Assassin’s Creed.

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Assassin’s Creed 2: драка с Папой Римским

В 1499 году Эцио Аудиторе скрытно проник в Ватикан, где ему предстоял финальный поединок против маниакального, усиленного магией Папы Александра VI. А в конце концов их дуэль превратилась в кулачный бой, где на кону стояла судьба всего мира.

Наверное, не нужно пояснять, что папы того периода не слишком увлекались боевыми искусствами — из-за этого превращение понтифика в последнего босса выглядит маловероятным даже не учитывая инопланетные технологии. Но в событиях игры есть и доля правды. Александр VI, прежде известный под именем Родриго Борджиа, был, мягко говоря, интересной личностью. Он добился своей позиции благодаря старому-доброму непотизму, несмотря на целибат зачал несколько детей с разными любовницами и помог в организации испанской работорговли в Новом Свете. Поэтому его роль антагониста в Assassin’s Creed 2 заслужена.

К тому же, его участь после финала игры тоже, в какой-то мере, уважает реальную историю. Эцио пощадил Папу, потому что в реальности он умер только в 1503 году.

Assassin’s Creed Brotherhood: недвижимость в Риме

По мере развития сюжета Эцио взваливает на себя ответственность за реставрацию Рима и борьбу с режимом Борджиа путем скупки каждой бесхозной собственности в городе. По сути, между 1500 и 1507 годами он становится владельцем не только каждого магазина и банка в городе, но и многих известных достопримечательностей, включая Пантеон и Колизей.

В реальности, конечно, ни один человек не владел таким же количеством недвижимости, что и Эцио, но богачи действительно любили скупать землю и брать за ее аренду огромные деньги. Помимо этого, к тому времени постепенно назрел сдвиг от привычной феодальной системы владения собственностью к отношениям между жильцами и арендаторами. Историческую корректность немного портят разве что альтруистические мотивы Эцио.

Легендарные исторические памятники Рима тоже без сомнений нуждались в реставрации. Их вряд ли продавали в собственность любому желающему, но тогда к ним относились не с тем же почтением, что сегодня. Так, вскоре после временного периода, в который разворачивались события Brotherhood, Папа Сикст V предложил конвертировать Колизей в гигантскую фабрику по производству шерсти, где работали бы римские проститутки.

Assassin’s Creed Odyssey: монстры из греческих мифов

Путешествуя по Древней Греции протагонист Odyssey сталкивается с тремя циклопами, горгоной, сфинксом и минотавров — и убивает каждого монстра. Они не спрятаны от любопытных игроков в форме пасхалок, их не пытаются объяснить галлюцинациями или чем-то подобным. По версии Odyssey в Древней Греции и впрямь обитали мифические монстры. И даже сюжетное оправдание их существования звучит странно: якобы они были генетическими экспериментами инопланетян.

По фату, мифология, на основе которой созданы эти существа, вполне реальна, и Odyssey это учитывает. Например, имена трех циклопов взяты прямо из поэмы, написанной 3 000 лет назад. Но, естественно, у человечества нет никаких доказательств, что хоть один из игровых монстров существовал в реальности. И даже если бы доказательства были, в игре они смотрелись бы немного не к месту. Odyssey разворачивается в 431-422 годах до н.э. — к тому моменту мифы о циклопах и горгонах уже считались чем-то из далекого прошлого.

Black Flag: перерождение пирата в IT-сотрудника

Легендарный пират Бартоломью Робертс оказывается оной из многих реинкарнаций ису по имени Аита — хранителя древних знаний и странных видений. Но сотни лет спустя он перерождается вновь, и на этот раз попадает в тело IT-менеджера, чтобы претворить в жизнь зловещий план… По загрузке своей божественной жены в мозг тестировщицы.

Assassin’s Creed IV: Black Flag дала Робертсу очень заметный валлийский акцент, который соответствует его реальному происхождению. Если оставить в стороне мифологию и современные теории заговора, то пират в принципе получился достаточно правдоподобным. Он действительно написал собственный кодекс пирата и захватил сотни кораблей. Может, Бартоломью Робертс и в реальности был эксцентричным человеком: он якобы был настолько уверенным в себе, что всего за шесть недель прошел путь от пленника пиратов до капитана команды.

Assassin’s Creed Origins: FF XV в Древнем Египте

Предок ассассинов Байек находит в пустыне гробницу, на стене которой высечено таинственное число 15. Там он вызволяет главного антагониста Final Fantasy XV, после чего происходит битва с боссом прямиком из одноименной JRPG. А Байек получает в награду украшенный щит, меч, выглядящий так, словно к нему приделали автомобильный двигатель, и жутковатый гибрид верблюда/чокобо.

Историки не могут достоверно подтвердить, что этого не было в реальности, но, мягко говоря, это маловероятно. Хотя бытует много теорий, утверждающих, что в строительстве пирамид якобы замешаны инопланетяне. Могут ли эти пришельцы на самом деле быть гостями из вселенной Final Fantasy XV? Конечно нет.