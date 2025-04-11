Аналитики разочаровались продажами ПК-игр на iPhone

Мобильная версия Resident Evil 3 показала слабые финансовые результаты после запуска на гаджетах Apple. Об этом сообщает портал App2Top со ссылкой на аналитиков AppMagic и Appfigures.

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По данным аналитиков, за три недели с выхода Resident Evil 3 принесла разработчикам менее $50 тыс. чистой выручки. Ремейк Resident Evil 3 стал доступен для iOS 18 марта. Проект ориентирован на iPhone 15 Pro, линейку iPhone 16, а также современные iPad и Mac с процессорами Apple M1 и новее. Как и другие мобильные релизы Capcom, игра распространяется условно-бесплатно: пользователи получают доступ к демоверсии, после чего им предлагается приобрести полную версию игры.

По оценке AppMagic, к 8 апреля игру скачали около 115 тыс. раз, а выручка от внутриигровых покупок составила менее $50 тыс. Appfigures оценивает результат еще ниже — $22 тыс. при 54 тыс. установок.

Это уже не первый неудачный опыт Capcom на мобильных платформах Apple. Ранее аналогично провалились адаптации Resident Evil Village, Resident Evil 7 и Resident Evil 4 Remake. Похожие результаты показали и другие крупные тайтлы — Assassin's Creed Mirage и Death Stranding.

По мнению аналитика Мэттью Болла, такие результаты вполне предсказуемы. Несмотря на техническую возможность запуска игры на iPhone, потенциальная аудитория крайне ограничена. При этом эксперт считает, что потенциал у портов полноценных ПК-игр на мобильные устройства сохраняется, но при условии одновременного выхода с другими платформами. Такой подход, по его мнению, позволит обеспечить не рекордные, но более стабильные коммерческие показатели.

Ранее фанаты восстановили считавшуюся утерянной первую игру от создателей Dark Souls.