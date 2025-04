Katana Zero, Endless Legend 2 и The Alters: главное с презентации Triple-i

Прошедшей ночью крупнейшие инди-издатели и разработчики провели презентацию Triple-i — она целиком посвящена грядущим игровым новинкам от независимых и маленьких авторов. Мы собрали самые примечательные новости и анонсы в одном материале.

Дополнение к Katana Zero

Akiisoft анонсировала бесплатное дополнение для своего самурайского боевика Katana Zero еще в 2019 году — и почти перестала выходить на связь. Последний апдейт, опубликованный в 2021-м, намекал, что простое дополнение выросло в нечто более амбициозное, и теперь в шесть раз больше запланированного. И теперь студия еще раз напомнила фанатам — контент по-прежнему в работе, и скоро будет готов к релизу. Пока без даты.

Frostrail

Fakefish, известная многим по хтоническому симулятору подлодки Baroutrauma, объединилась с издателем Shiro Games для выпуска Frostrail. Разработчики описывают проект как пост-апокалиптический шутер на выживание в открытом мире, где игрокам предстоит передвигаться по заснеженным пустошам на бронепоезде, собирать ресурсы и защищать локомотив от врагов. Игра выйдет в ранний доступ Steam в 2026.

The Alters

The Alters, фантастическая survival-стратегия от авторов This War of Mine и Frostpunk, получила дату релиза — игра выйдет 13 июня. Напомним, по сюжету игрокам предстоит управлять одиноким строителем, которому предстоит выживать на далекой планете с помощью альтернативных версий самого себя из параллельных вселенных.

SpeedRunners 2

Оригинальная SpeedRunners была хитом среди YouTube-блогеров почти 10 лет назад, и теперь игра наконец получит сиквел. SpeedRunners 2: King of Speed разрабатывают авторы Nickelodeon All-Star Brawl 2. Геймплей по-прежнему предложит игрокам соревноваться в гонках по пересеченной местности, но теперь максимальный лимит участников составит восемь человек. Игра выйдет на ПК в 2025 году, а на консолях — в 2026.

Rematch

SloClap, разработчик нашумевшего боевика про единоборства Sifu, назвал дату релиза своего следующего проекта — футбольной аркады Rematch. Игра выйдет на ПК и консолях уже 19 июня. А пока те, кому не терпится попробовать матчи в формате 5 на 5, могут записаться на закрытое бета-тестирование игры.

Into the Fire

Студия Starward Industries, созданная бывшими разработчиками The Witcher 3, Cyberpunk 2077 и Dying Light, представила Into the Fire — симулятор «эвакуации в чрезвычайной ситуации». Игрокам предстоит примерить на себя роли пожарных, которым необходимо спасти как можно больше людей от огня и пепла извергающегося вулкана. Проект выйдет в ранний доступ Steam позже в 2025.

Vampire Survivors: Emerald Diorama

Vampire Survivors неожиданно получила очередное расширение, причем на этот раз созданное при поддержке Square Enix. Emerald Diorama посвящено японской RPG SaGa Emerald Beyond: дополнение добавило в игру более 16 персонажей и скинов, а также 40 новых атак, пару свежих механик, уровень и множество других мелочей. Контент уже доступен на всех платформах.

Endless Legend 2

Продолжение одной из лучших 4Х-стратегий 2010-х наконец получило окно релиза. Endless Legend 2 выйдет в ранний доступ летом 2025 года. Напомним, раннее студия Amplitude выкупила себя у Sega: компания планирует разрабатывать проект в качестве независимого разработчика.

No, I’m not a Human

Амбициозный проект российской студии Trioskaz, чья демка покорила многих игровых блогеров, тоже получил окно релиза — игра выйдет осенью 2025 года. Сюжет расскажет о буднях человечества в близком к апокалипсису мире, где на улицу категорически не рекомендуется выходить без защиты, а каждую ночь к главному герою в дверь стучатся незнакомцы… Которые могут лишь притворяться людьми.