Названа дата релиза The Alters

Компания 11 bit studios объявила, что игра The Alters выйдет 13 июня.

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Дата релиза обозначена в соответствующем трейлере.

Синопсис звучит следующим образом: "Откройте для себя эмоциональную научно-фантастическую игру с элементами приключений, выживания и строительства. Присоединяйтесь к Яну Дольски, обычному рабочему, который создает разные версии себя, чтобы покинуть смертельно опасную планету".

Проект изначально планировался к выходу до конца 2024 года, затем последовала пара переносов.

Целевые платформы - Xbox Series X|S, PlayStation 5 и ПК.