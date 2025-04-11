В «Мире танков» раздают бонусы в честь Дня космонавтики

Разработчики «Мира танков» из Lesta Games выпустили новый промокод. Он приурочен к празднованию Дня космонавтики, который отмечается 12 апреля.

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Так, за активацию нового промокода игроки получат 1 день ТПА, 2D-стиль «В космос!», личные резервы с увеличением опыта, специальные боевые задачи, бонус при покупке в премиум магазине по специальному купону до 29 апреля, а также скидки на обучение/переобучение экипажа, сброс навыков и смену специальности. Активировать его можно на сайте «Танков» по этой ссылке.

Промокод в «Мире танков» в честь 12 апреля

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Это уже не первый промокод для «Мира танков» в честь праздников в 2025 году. Ранее в игре также масштабно отпраздновали 8 марта и 23 февраля.