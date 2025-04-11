Xiaomi выпустит функцию для разгона и андервольтинга процессоров

Xiaomi разрабатывает новую функцию под названием Chip Performance Dashboard, которая позволит пользователям настраивать производительность процессора и видеоядра прямо на смартфоне — без root-доступа и сторонних модов.

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Как сообщает инсайдер Kacper Skrzypek, в ранней сборке Android 16 для устройств Xiaomi обнаружены строки, указывающие на возможность регулировки частот и напряжения каждого кластера CPU и GPU.

То есть пользователи смогут разгонять процессор для максимальной производительности или, наоборот, снижать частоты, чтобы экономить заряд батареи.

Идея вдохновлена подходами, привычными в мире ПК, где разгон и андервольтинг — обычное дело. Для смартфонов же это станет прорывом: сегодня такие функции доступны только в геймерских моделях и через модификации прошивок, что чревато рисками.

Xiaomi также внедрит защитные механизмы: система будет отслеживать стабильность и при сбоях автоматически возвращать настройки по умолчанию.

Пока функция находится на ранней стадии разработки и может не попасть в финальный релиз Android 16 — но сам факт работы в этом направлении уже впечатляет. Если Xiaomi реализует задумку, пользователи флагманов получат новый уровень контроля над устройством — ближе к возможностям полноценного ПК.