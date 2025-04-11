Игровая ПК-индустрия продолжает расти — в 2024 году геймеры потратили на игры $37,3 млрд, сообщает Newzoo в свежем отчете.

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Почти две трети этой суммы пришлись на микротранзакции — $24,4 млрд, или 58% от общей выручки. Лидеры по внутриигровым покупкам — Call of Duty: Black Ops 6, Roblox и Fortnite.

Дополнительный контент (DLC) тоже показал рост — $5,3 млрд (+0,8% по сравнению с 2023 годом). Основной вклад внесли расширения для Diablo 4, Elden Ring и World of Warcraft.

А вот продажи премиум-игр просели: $10,7 млрд за год — это 28% от всей выручки, но на 2,6% меньше, чем годом ранее. В целом рынок ПК-игр вырос лишь на 0,1%, но по сравнению с 2022 годом прибавил 5,4%.

Newzoo прогнозирует, что в 2025 году рынок вырастет до $37,9 млрд, а к 2027 достигнет отметки в $40 млрд. Вывод прост: модели free-to-play и микроплатежей продолжают доминировать, а классическая покупка игр — теряет позиции.