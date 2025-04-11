Sony выпустила комплект из двух частей The Last of Us за 8 тысяч рублей

Газета.Ru

Компания Sony и студия Naughty Dog объявили о выпуске коллекционного сборника The Last of Us Complete, включающего обновленные версии сразу двух частей игры для PlayStation 5. Об этом сообщает DTF.

Для PS5 выпустили обновленный сборник двух частей The Last of Us
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Цифровая версия сборника уже поступила в продажу в PS Store по цене $100 (около 8,5 тыс. руб.) или 3899 лир (около 8,7 тыс. руб.) в популярном у россиян турецком PS Store. Физическое издание, стоимость которого составит $110 (около 9,3 тыс. руб.), поступит в розничные сети 10 июля 2025 года.

Сборник предлагает уникальный дизайн упаковки, подчеркивающий гуманистический посыл игры, а также минималистичным стилбуком и двумя дисками. В комплект физического издания также включены эксклюзивные литографические художественные принты, созданные художниками Naughty Dog, и письмо с благодарностью от геймдиректора Нила Дракманна.

Кроме того, покупатели получат четыре выпуска комиксов The Last of Us: American Dreams с обновленными обложками.

Анонс сборника совпал с запуском второго сезона сериала «Одни из нас», первый эпизод которого выйдет уже 13 апреля. Критики оценили новый сезон на 83 балла на Metacritic и 92% на Rotten Tomatoes.

Ранее Великобритания раскритиковала Steam за непристойные игры.

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Нил Дракманн