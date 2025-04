Для PS5 выпустили обновленный сборник двух частей The Last of Us

Компания Sony и студия Naughty Dog объявили о выпуске коллекционного сборника The Last of Us Complete, включающего обновленные версии сразу двух частей игры для PlayStation 5. Об этом сообщает DTF.

© Газета.Ru

Цифровая версия сборника уже поступила в продажу в PS Store по цене $100 (около 8,5 тыс. руб.) или 3899 лир (около 8,7 тыс. руб.) в популярном у россиян турецком PS Store. Физическое издание, стоимость которого составит $110 (около 9,3 тыс. руб.), поступит в розничные сети 10 июля 2025 года.

Сборник предлагает уникальный дизайн упаковки, подчеркивающий гуманистический посыл игры, а также минималистичным стилбуком и двумя дисками. В комплект физического издания также включены эксклюзивные литографические художественные принты, созданные художниками Naughty Dog, и письмо с благодарностью от геймдиректора Нила Дракманна.

Кроме того, покупатели получат четыре выпуска комиксов The Last of Us: American Dreams с обновленными обложками.

Анонс сборника совпал с запуском второго сезона сериала «Одни из нас», первый эпизод которого выйдет уже 13 апреля. Критики оценили новый сезон на 83 балла на Metacritic и 92% на Rotten Tomatoes.

