В Сеть попали цены на видеокарту GeForce RTX 5060 Ti

Отраслевой портал Board Channels опубликовал ориентировочные цены на ожидаемые видеокарты GeForce RTX 5060 Ti с 8 и 16 ГБ памяти.

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Согласно утечке, версия с 16 ГБ памяти будет стоить $429, а модель с 8 ГБ — $379. Эти цены ниже, чем у предыдущего поколения, где RTX 4060 Ti с 16 ГБ стоила $499, а с 8 ГБ — $399.

Инсайдеры утверждают, что официальная презентация новых видеокарт состоится в период с 14 по 20 апреля, и тогда будут подтверждены рекомендованные розничные цены. Снижение цен на новую линейку рассматривается как положительная новость для геймеров, которые критикуют высокие цены на флагманские модели.

Однако важно отметить, что утечка пока не подтверждена другими источниками.