Утекла дата релиза Mafia: The Old Country

Похоже, разработчики Mafia: The Old Country из Hangar 13 случайно раскрыли дату релиза игры. Они опубликовали в блоге игры в Steam сообщение с призывом смотреть трансляцию PAX East, которая запланирована на 8 мая. В конце поста указали, что игра выйдет 8 августа.

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Скорее всего, это утечка, поскольку в публикации говорится о том, что игроки могут оформить предзаказ на всех платформах, хотя его, очевидно, ещё нигде не открыли. Скорее всего, раскрыть дату релиза как раз хотели на PAX East.

События игры развернутся на Сицилии в начале XX века, когда организованная преступность, какой мы её видели в трилогии «Мафии», только начала формироваться.

Релиз экшена состоится на PS5, Xbox Series и ПК.