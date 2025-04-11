В PUBG вышло крупное пасхальное обновление
В PUBG вышло крупное обновление в честь праздника Пасхи. Разработчики выпустили множественные улучшения в патче 35.1, который уже доступен всем игрокам.
Система возрождения
Возрождение теперь доступно на всех картах, в том числе Парамо и Каракин. Каждые 2 минуты 30 секунд специальные самолеты будут курсировать в небе, пока не начнется 5 фаза. После они перестанут появляться.
Смещение прицела
Появилась новая система смещения прицела, применимая ко всем видам огнестрельного оружия с разной степенью.
Корзины от боевых кроликов
Теперь игроку могут попасться кроличьи корзины, в которых он найдет полезные припасы.
Помимо этого, в PUBG улучшили игровой процесс, добавили различные пасхалки, как корзины с яйцами и прочее.