Хакеры атаковали популярный онлайн-шутер Star Wars Battlefront II

ПК-версия Star Wars Battlefront II подверглась массированной атаке хакеров, из-за действий которых популярные многопользовательские режимы «Галактическое наступление» и «Превосходство» стали фактически неиграбельными. Игроки массово сообщают о невозможности участвовать в матчах из-за действий злоумышленников. Об этом пишет издание DTF.

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Согласно отчетам пользователей Steam и Reddit, хакеры используют эксплойт, который блокирует функцию возрождения персонажей в указанных режимах. Примечательно, что проблема сохраняется даже после того, как читер покидает игровую сессию.

Игроки выражают крайнее недовольство ситуацией, отмечая, что многопользовательский режим стал «полностью непригодным» из-за наплыва читеров. Они призывают потенциальных покупателей воздержаться от приобретения игры на ПК, подчеркивая бездействие Electronic Arts (EA) в решении проблемы.

В качестве решения проблемы фанаты предлагают EA последовать примеру Valve и внедрить возможность создания серверов, управляемых сообществом, как это реализовано в Team Fortress 2. По мнению игроков, это позволит эффективнее бороться с нечестной игрой и сохранить интерес к проекту.

Подчеркивается, что проблема носит массовый характер именно на ПК, где активность читеров традиционно выше. Игроки недоумевают относительно мотивов злоумышленников, целенаправленно разрушающих игровой процесс для поклонников Battlefront II.

На официальном форуме EA зафиксировано множество обращений от пользователей, требующих от разработчиков оперативного вмешательства. Однако, компания Electronic Arts пока никак не прокомментировала сложившуюся ситуацию.