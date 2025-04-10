На скольких игроков рассчитаны серверы в REPO?

Вирусный хит REPO становится все более и более популярным: игра уже стала любимым развлечение множества стримеров и обычных геймеров. Если вы хотите к ним присоединиться, но не знаете, поместятся ли все желающие товарищи на сервер, портал PC Gamer рассказал, что нужно знать о многопользовательской структуре игре.

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REPO поддерживает до 6 игроков. На фоне Lethal Company и Content Warning, рассчитанных на четырех игроков, по незнанию можно подумать, что и вдохновленная ими REPO поступит так же — но нет. На сервере, помимо хоста, могут находиться еще пять человек.

Примечательно, что, чем больше игроков участвует, тем чаще придется тратить деньги на лечение и апгрейды. Цены не меняются в зависимости от числа игроков — здоровье в REPO всегда на вес золота. Будьте готовы регулярно спорить с товарищами о том, кто заслуживает тот или иной апгрейд или кого стоит вылечить в первую очередь.

Приглашать игроков в REPO тоже довольно просто.