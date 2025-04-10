Как приглашать в гости в InZoi: гайд

Социальная жизнь — один из основных элементов InZoi, поскольку общение с другими людьми помогает вашему персонажу развиваться и узнавать новую информацию. А самый простой способ поддерживать социализацию — это приглашать других жителей города в гости. Портал gamerant.com рассказал, как это сделать.

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InZoi позволяет приглашать других персонажей либо в дом игрока, либо в любую другую локацию в городе, будь то караоке-бар, парк аттракционов или кафе. Приглашения — хороший способ развивать дружбу и отношения с другими жителями района, а также неплохой метод прокачки ключевых навыков, таких как риторика и харизма.

Чтобы пригласить другого персонажа (или нескольких персонажей одновременно), нужно открыть меню отношений. Его можно найти на панели инструментов в правом нижнем углу экрана, или просто нажать на горячую клавишу R.

После этого нажмите на синюю кнопку, чтобы позвать персонажей на встречу. Если они примут приглашение, то вам останется лишь дождаться их прибытия — для этого можно просто ускорить игру. Но стоит помнить, что у различных жителей города могут быть свои дела и расписания, поэтому иногда они недоступны в определенное время суток.