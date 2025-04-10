Как лечить и возрождать других игроков в REPO: гайд

В REPO глупая, зачастую очень смешная смерть поджидает игроков почти на каждом шагу, поэтому стоит заранее знать, как в игре работают механики лечения и возрождения. Портал PC Gamer рассказал, что нужно знать о них и как ими пользоваться.

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Как лечить себя и других игроков

Лечиться в REPO можно двумя способами. Первый — покупка различных аптечек на станции между уровнями. Маленькая аптечка (3 000) восстанавливает 25 здоровья, средняя (6 000) — 50, большая (11 000) — 100. Купив аптечку, вы можете забрать ее и использовать на корабле. Запас аптечек в магазине автоматически восполняется каждый раунд, поэтому можно не переживать о том, что они закончатся.

Помимо этого, товарищам по команде можно отдавать собственное здоровье. Для этого надо схватить напарника за голову в районе полоски здоровья и удерживать кнопку: «переливание» происходит со скоростью 10 единиц здоровья в секунду. Будьте осторожны — иначе можно пожертвовать слишком большим объемом здоровья и остаться ни с чем перед тяжелым уровнем.

Как возрождать других игроков

Если кого-то из ваших товарищей убьют монстры, то он потеряет голову — в прямом смысле слова. Для того, чтобы возродить погибшего игрока, нужно вынести его голову с уровня вместе с остальными предметами. После побега игрок вернется к жизни, но всего с 1 очком здоровья. Других способов возродить убитых игроков нет.

Если вы уже завершили финальную высадку, но кто-то из ваших товарищей попал в лапы к монстру, то его голову нужно дотащить до грузовика. Как только она пересечет порог между уровнем и фургоном, погибший игрок вернется к жизни с 25 очками здоровья.

Но не переживайте, если спасти голову кого-то из погибших не получится — они не застрянут на прошлом уровне навсегда. По завершению задания они возродятся в фургоне, когда вы прибудете в магазин между уровнями. Но, опять же, всего с 1 очком здоровья: почти все заработанные деньги наверняка придется потратить на лечение.