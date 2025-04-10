Где найти энергетические кристаллы в REPO: гайд

Первые пару уровней в REPO можно обойтись и без дополнительной энергии, но рано или поздно вам понадобится источник питания для зарядки оружия и инструментов. Именно для этого и нужны энергетические кристаллы. Портал PC Gamer рассказал все, что нужно о них знать.

© Steam

Как работают энергетические кристаллы

Кристаллы — источник топлива, боеприпасов и ремонта для большинства предметов в игре. С помощью энергетических кристаллов можно перезарядить любой разряженный инструмент в фургоне. Они также способны оживлять дронов и подпитывать оружие, вроде транквилизатора и надувного молотка. Но имейте в виду — кристаллы рано или поздно отдадут всю свою энергию, после чего вам придется искать новые.

Как активировать кристаллы

Кристаллы расходуются автоматически всякий раз, когда вы заряжаете предметы на станции подзарядки в фургоне — она отмечена значком молнии. Положите разряженный предмет в желтый отдел, и портативный верстак фургона сделает остальное.

В отличие от других расходных предметов, кристаллы нельзя использовать прямо на вылазке. Они встраиваются в зарядную станцию и медленно отдают энергию по мере того, как игроки заряжают оружие и инструменты.

Примечательно, что энергетические кристаллы также нужны для питания зарядных дронов — компаньонов, которые помогают поддерживать инструменты в рабочем состоянии вдали от фургона. Они могут заряжать даже другие дроны. Другими словами, чем больше энергетических кристаллов вы найдете, тем больше полезных гаджетов сможете зарядить.

Как получить кристаллы

Энергетические кристаллы можно покупать между уровнями при каждом посещении станции. Обычно они стоят в районе 7-15 тысяч, и сток магазина всегда пополняется. Но, в отличие от других расходных материалов, кристаллы можно найти только на станции. Даже если вы не планируете ничего заряжать, лучше запастись ими пораньше, при первой же возможности — позже они будут стоить дороже.