Анонсирована Welcome to Brightville в жанре иммерсивного симулятора

Студия Contrast Games анонсировала игру Welcome to Brightville.

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К анонсу приложен дебютный трейлер с демонстрацией геймплея.

Проект создается в не самом популярном ныне жанре Immersive sim, среди его наиболее известных представителей - System Shock, Bioshock, Thief: The Dark Project, Deus Ex и т.д.

Авторы описывают свою работу следующим образом: "Ты - автоматон, неподвластный контролю управляющего Брайтвиллем ИИ. Исследуй город, взаимодействуй с персонажами, экспериментируй с возможностями и адаптируйся к окружению, которое реагирует на твои решения. Твои действия меняют этот мир - будь то в бою, в исследовании его тайн или в поиске своей утраченной личности".

Релиз запланирован на 2027 год на ПК в Steam и Epic Games Store, а также на текущем поколении консолей Sony и Microsoft.